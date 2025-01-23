На территории Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области наблюдается аномально-холодная погода. В период с 22 по 25 января 2025 года прогнозируется погода от -23 до -27С днем, ночью до – 31С, усиление ветра до 17-21 м/с, местами с порывами ветра до 25-28 м/с.

В зависимости от складывающейся метеообстановки, существует риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, аварий на теплосетях, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта, происшествий на зимних автомобильных дорогах и дорогах регионального значения.

В сильный мороз лучше не предпринимать дальних походов и поездок. Риск дорожно-транспортных происшествий и внезапных неполадок автомобиля резко возрастает. Если же вы находитесь на трассе, следует помнить о своей безопасности - одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего, поддерживайте в исправности средства связи - мобильный телефон, радиостанцию, и по необходимости сообщайте о местах передвижения.

При похолодании повышаются риски бытовых пожаров. В морозы не забывайте о правилах пожарной безопасности! Чтобы не допустить пожара в своем доме, важно обратить внимание на состояние электроприборов, газового оборудования и печного отопления. Не пользуйтесь самодельными (кустарными) электроприборами. Не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра.

Нельзя использовать для растопки горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмотра. Старайтесь не перекаливать печи. Также, не следует сушить на печи и рядом с ней вещи, нельзя доверять растопку печи малолетним детям. Чтобы из печи не выпали горящие угли, дверцы необходимо плотно закрывать.

Не оставляйте без присмотра, запертыми в домах и квартирах детей одних!

Будьте осторожны при обращении с огнем, в том числе при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения!

Если вы случайно заметили дым, идущий из дома по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон;

101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам