Транспортные полицейские раскрыли кражу двух мобильных телефонов, совершенную в канун Нового года. В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск обратился 68-летний житель Барабинского района, который сообщил, что в новогоднюю ночь в зале ожидания железнодорожного вокзала у него пропали два сотовых телефона общей стоимостью 26 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность подозреваемого в хищении. Им оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний житель города Новосибирска, который вместе с потерпевшим ожидал электропоезд. Увидев, как уснувший пассажир выронил телефоны, злоумышленник подобрал их и утром уехал в город Татарск. Транспортные полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенное. После проведения необходимых следственных действий электронные устройства будут возвращены владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.