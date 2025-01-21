Суд взыскал с жительницы Чановского района деньги, зачисленные ей на карту после звонков телефонных мошенников.

Согласно материалам дела прокурор г. Волжского Волгоградской области обратился с иском к жительнице Чановского района Ирине Виснапу о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование иска указано, что органами предварительного следствия установлено, что 7 марта 2023 г. в результате мошеннических действий неустановленных лиц в отношении пенсионерки Гавриловой, последней были совершены переводы с принадлежащих ей банковских счетов денежных средств на общую сумму 107 тыс. руб. Следователи установили, что эти деньги поступили на счет, принадлежащий И.В. Виснапу.

Полученные денежные средства Виснапу И.В. не вернула, чем неосновательно обогатилась за счет средств потерпевшей. В ходе судебного разбирательства доводы, изложенные в исковом заявлении, нашли свое подтверждение. Факт перечисления денежных средств потерпевшей на счёт ответчика подтвержден. Дело рассмотрено, Чановским районным судом исковые требования признаны подлежащими удовлетворению в полном объеме.

С И.В. Виснапу в пользу потерпевшей взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 107 тыс. руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 7 марта 2023 г. по 11 ноября 2024 г. в размере 24 тыс. 867,58 руб. Кроме этого ответчица заплатит в доход местного бюджета госпошлину в размере 4 тыс. 956,02 руб.

Решение не вступило в законную силу.