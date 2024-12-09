По требованиям действующего законодательства теплоснабжающая организация должна обеспечить бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного сезона. При этом допустимая продолжительность перерыва отопления составляет:

- не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры;

- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C;

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C.

Теплоснабжающая организация также должна поддерживать нормативную температуру воздуха в жилых помещениях не ниже +18°C, а в угловых комнатах не ниже +20°C. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

Если в квартире холодно, то потребитель должен уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу теплоснабжающей организации. Соответствующая обязанность предусмотрена подпунктом «а» пункта 34 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Сообщение об оказании услуги ненадлежащего качества может быть сделано в письменном виде или устно, в том числе, по телефону. Контактные данные ООО «ТТС» - телефон диспетчерской: 8 (383 64) 23-735, у диспетчерской МУП «Татарсктеплосервис» - это телефон 8 (383 64) 23-770. Сообщение может быть подано посредством сервиса ГИС ЖКХ.

Подавая сообщение, потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги (отопление). Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации.

Если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известно, почему в квартире холодно, то он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. А если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, то он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.

Время проведения проверки назначается не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги. С потребителем может быть согласовано иное время. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным проведение проверки в согласованные с потребителем сроки, сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан незамедлительно уведомить потребителя о возникших обстоятельствах и согласовать иное время проведения проверки любым доступным способом.

По окончании проверки с участие представителей теплоснабжающей организации составляется акт проверки, в котором может быть зафиксирован факт нарушения качества коммунальной услуги либо зафиксировано отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги.

Если между потребителем и представителями теплоснабжающей организации имеется спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги (в частности, потребитель утверждает, что тепла до определенного момент в квартире не было, а исполнитель коммунальной услуги это отрицает), то проверка качества коммунальной услуги продолжается.

В рамках проверки может быть проведена экспертиза. Если о необходимости экспертизы заявил потребитель, то ее стоимость оплачивается теплоснабжающей организацией. Однако, если экспертиза не подтвердит факт нарушения качества коммунальной услуги, то потребитель обязан возместить расходы на экспертизу.

Если экспертиза не проводится, то определяются дата и время проведения проверки качества коммунальной услуги с участием представителей государственной жилищной инспекции, представителей общественного объединения потребителей, о чем делается отметка в первоначальном акте проверки.

Отправным моментом, начиная с которого считается, что коммунальная услуга отопления предоставления с нарушением качества, является, в том числе, дата и время доведения потребителем до аварийно-диспетчерской службы сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные исполнителем в журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе проведенной проверки такой факт будет подтвержден, в том числе по результатам проведенной экспертизы. Только в случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества у потребителя возникает право требования перерасчета платы за отопления. Пока не подано сообщение о том, что услуга отопления должны образом не оказывается, и по данному сообщению в установленном порядке не проведена проверка, считается, что отопление поставляется в соответствии с требованиями законодательства.