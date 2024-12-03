Пригородному железнодорожному вокзалу в Омске исполнилось 20 лет. В честь юбилея для пассажиров состоялся праздничный концерт и беспроигрышная лотерея. Пригородный вокзал станции Омск-Пассажирский был открыт 30 ноября 2004 г. Сегодня это современный вокзальный комплекс с большим набором услуг: камера хранения, перенос ручной клади, детский уголок, полка «Библиотека», стенд для зарядки мобильных устройств, кафе.

На вокзале созданы условия для маломобильных пассажиров – центральный вход оборудован пандусом и звуковой кнопкой вызова сотрудника, в кассовом зале есть индукционная панель для слабослышащих, окно, где будет комфортно покупать билеты людям на колясках, а также специализированная санитарная комната. Каждый день через пригородный вокзал в Омске проходит более 12 тысяч пассажиров.