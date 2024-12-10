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30 мобильных пунктов обогрева вышли на дежурство на новосибирские трассы. 

Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками, дежурным сотовым телефоном. 

При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и (по его согласию) эвакуировать автомобиль в теплый бокс. 

ТУАД напоминает: сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.

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Источник: ТУАД  

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