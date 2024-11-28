С учетом обращений граждан по вопросам действительности заграничных паспортов и для исключения ошибок, допускаемых при их оформлении, разъясняем.

Реквизит «Место рождения» заполняется согласно записи во внутрироссийском паспорте либо ранее выданном заграничном паспорте. В отношении граждан, родившихся в СССР, в графе «Место рождения» указывается субъект или административный центр субъекта РФ, в котором гражданин родился. Таким образом, записи о месте рождения во внутрироссийском и заграничном паспортах могут отличаться, что не является ошибкой. Переименование населённого пункта, в котором родился гражданин, не влечёт за собой необходимости замены внутрироссийского или заграничного паспорта либо признания его недействительным.

Правилами русской орфографии и пунктуации обусловлено обязательное использование буквы «ё» в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова. Имена собственные (фамилии, имена, отчества, географические названия, названия организаций и предприятий) относится к этому случаю и применение буквы «ё» в их написании должно быть бесспорным и обязательным. В случае разночтения написания «е» и «ё» сведения, содержащиеся во внутрироссийском паспорте, должны быть приведены в соответствие с данными, указанными в первичном документе (свидетельстве о рождении, свидетельстве о заключении брака и т.д.). По правилам замещения в заграничном паспорте букв кириллического алфавита латинскими - буква «ё» указывается как «е».

Транслитерация в заграничном паспорте не является ошибкой и не может быть основанием для его изъятия, поскольку одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному (простым замещением русских букв на латинские в соответствии с международными требованиями и стандартами к машиночитаемым проездным документам). Транслитерация может быть изменена при оформлении нового документа по заявлению гражданина на основании свидетельства о рождении, заключения или расторжения брака, перемене имени, выданных иностранными государствами, ранее выданного заграничного паспорта, а также паспорта гражданина иностранного государства.

При изменении владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате и (или) месте рождения, изменении пола заграничный паспорт необходимо заменить в установленном порядке. В ином случае пограничным органом ФСБ заграничный паспорт будет признан недействительным. И его владелец соответственно не сможет выехать за границу.

Планирование отдыха за границей и приобретение путевки является личной ответственностью гражданина. И поэтому, не рискуйте: во избежание возможных проблем убедитесь заранее в действительности вашего заграничного паспорта!

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»