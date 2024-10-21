Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» информирует.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности, а также с иными целями, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации и фотографированию (п. 13 ст. 5 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 дней со дня въезда.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, а также несовершеннолетние дети, достигшие возраста 6 (шесть) лет обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 90 дней со дня въезда.

В случае нарушения данных сроков прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранные граждане привлекаются к административной ответственности за нарушение правил миграционного учёта предусмотренной ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

В случае повторного нарушения будет принято решение о сокращении сроков временного пребывания иностранных граждан на основании пп. 26.6 п. 26 приказа МВД РФ от 22.11.2021 № 926 «Об утверждении порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации».

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»