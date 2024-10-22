В канун праздника День отца волонтеры клуба «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» КЦСОН Усть-Таркского района организовали и провели акцию «Лучший папа – это папа защитника Отечества»: поздравили отцов военнослужащих, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции.





Волонтеры вручили им поздравительные открытки, сделанные своими руками, на которых изображены и связаны друг с другом «Две мужские руки», как символ поддержки друг друга.

- Папы сейчас подпитывают моральный дух бойцов на СВО, заботятся о семьях сыновей и воспитывают внуков. Пожелаем им быстрого возвращения с победой сыновей. Спасибо всем поколениям семей военнослужащих за их стойкий сибирский характер! - рассказала руководитель клуба волонтеров О.А. Забабурина.