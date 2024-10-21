20 октября утром в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги грузовым поездом травмирован человек.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, 19-летний житель города Татарска шел вдоль железнодорожных путей в опасной близости перед приближающимся поездом. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм юноша скончался.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.