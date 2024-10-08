13 октября в Татарском районе пройдут выборы Совета депутатов Татарского муниципального округа 1-го созыва. Всего будет избрано 25 депутатов. Численность избирателей – 28 тыс. 357 человек. Округа сформированы в зависимости от количества избирателей. Один депутат будет в среднем представлять 1 тыс. 134 человека. В одном округе количество избирателей составляет от 1 тыс. 21 человека до 1 тыс. 247 человек. Округа с 1 по 10 – сельские, с 11 по 25 – городские.





Округ №1. Число избирателей – 1121. В границы округа входят: деревня Волово, деревня Городенка, деревня Камышино, село Константиновка, деревня Малая Старинка, село Николаевка, деревня Орловка.

Альбрант Евгений Михайлович, 1.02.1984 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Лукьянов Дмитрий Владимирович, 29.07.1985 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №2. Число избирателей - 1047 В границы округа входят: деревня Кабанка, село Казачий Мыс, деревня Камбар, село Кочневка, село Красноярка.

Мялик Александр Григорьевич, 14.06.1995 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Саденов Мухамед Иштаевич, 05.12.1951 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Фиськова Светлана Адамовна, 26.12.1967 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Округ №3. Число избирателей - 1031 В границы округа входят: поселок Воздвиженка, деревня Зеленая Грива, деревня Малый Ермак, деревня Рождественка, деревня Розенталь, село Увальское, село Ускюль, деревня Чинявино.

Пендюк Евгений Николаевич, 04.10.1970 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Хохлов Николай Иванович, 25.03.1956 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №4. Число избирателей - 1022 В границы округа входят: село Козловка, село Лопатино, деревня Нововознесенка, село Новотроицк, деревня Тайлаково, деревня Чаны-Сакан.

Кирдяшова Оксана Николаевна, 25.10.1978 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Носков Вадим Валерьевич, 24.04.1983 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Штыбина Мария Владимировна, 14.09.1962 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №5. Число избирателей - 1023 В границы округа входят: город Татарск (поселок Наливная станция, поселок Нефтебаза, поселок ЭЧ-4), поселок Ваховский, село Северотатарское, поселок Чернышевский.

Грицай Алексей Геннадьевич, 08.11.1975 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Мельникова Галина Ивановна, 09.05.1971 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Округ №6. Число избирателей - 1142 В границы округа входят: деревня Дубровино, село Казаткуль, деревня Лебяжье, деревня Новоалександровка, село Новомихайловка, село Успенка.

Ахметшин Ринат Миниязович, 17.05.1971 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Пономаренко Зинаида Владимировна, 22.08.1970 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР. Томилов Виталий Александрович, 19.11.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Округ №7. Число избирателей – 1095. В границы округа входят: деревня Варваровка, деревня Зубовка, деревня Моховое, деревня Неудачино, село Никулино, деревня Новотроицк, населенный пункт 2850 км.

Аверьянов Сергей Анатольевич, 4.03.1965 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Матвеев Владимир Владимирович, 13.10.1984 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Яковлева Оксана Павловна, 23.05.1983 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Округ №8. Число избирателей – 1070. В границы округа входят: село Дмитриевка, деревня Евгеньевка, населенный пункт Забулга, деревня Первомихайловка, деревня Рождественка.

Бутенко Евгений Сергеевич, 04.10.1984 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Метель Сергей Анатольевич, 08.08.1956 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Проскурня Любовь Евгеньевна, 28.08.1968 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Округ №9. Число избирателей – 1071. В границы округа входят: деревня Кузнецово, населенный пункт Лагунака, село Новопервомайское, деревня Платоновка, поселок Сибиряк, деревня Безбожник, деревня Степановка 2-я.

Ищенко Юрий Павлович, 20.10.1966 г.р., самовыдвижение.

Куликов Сергей Александрович, 02.02.1985 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Сергиенко Дмитрий Алексеевич,14.02.1978 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Округ №10. Число избирателей – 1245. В границы округа входят: деревня Богдановка, деревня Ивановка, железнодорожная станция Кабаклы, село Киевка, деревня Минино, село Новопокровка, населенный пункт Тарышта, поселок Трактовый.

Воронин Алексей Михайлович, 25.09.1957 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Голиков Руслан Павлович,05.10.1981 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Самойлов Михаил Михайлович, 27.11.1970 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Округ №11. Число избирателей – 1241. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Воровского с №1 по №15 и с №2 по №16, Довыскибо, Заводская, Зеленая, Каратканская, Никишкиной, О.Кошевого с №29 до конца и с №28 до конца, Панфиловцев дома №№ 1, 3, 4, 5, Ю. Смирнова, переулки: Войкова с №1 по №21 и с №2 по №18, Каратканский, Комиссаровский с №1 по №19 и с №2 по №12, Лермонтова с №1 по №21 и с №2 по №18, Никишкиной, Труда с №1 по №17 и с №2 по №16, поселок Мясной.

Лиховец Людмила Анатольевна, 17.02.1965 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Тарасюк Владимир Матвеевич, 29.04.1966 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №12. Число избирателей – 1244. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Воровского с №17 до конца и с №18 до конца, Гоголя, Клубная, Комиссаровская, Интернациональная с №21А до конца и с №54 до конца, переулки: Войкова с №23 до конца и с №20 до конца, Гвардейский, Западный, Комиссаровский с №14 до конца и с 21 до конца, Лермонтова с №23 до конца и с №20 до конца, Труда с №19 до конца и с №18 до конца.

Булкин Михаил Сергеевич, 12.12.1969 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Симагина Ольга Владимировна, 24.06.1974 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди».

Усаков Юрий Васильевич,22.04.1946 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №13. Число избирателей – 1239. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Есенина, Интернациональная с №1 по №21и с №2 по №52, Ленина с №105 до конца и с №110 до конца, №112А, Некрасова, Панфиловцев с №6 до конца и с №7 до конца, Пугачева, Социалистическая, Чайковского, переулки: Вокзальный, Клубный.

Галёва Елена Владимировна, 18.07.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Субботин Денис Игоревич, 21.03.1988 г.р., самовыдвижение.

Округ №14. Число избирателей – 1115. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Закриевского с №82 до конца и с №95 до конца, Ленина с №96 по №106 и с №83 по №103.

Степанов Сергей Владимирович,06.11.1980 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Цыгипов Денис Васильевич, 16.04.1988 г.р., самовыдвижение.

Округ №15. Число избирателей – 1104. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Володарского, Ленина с №63 по №69 и №72А, Камышловская, К.Либкнехта, О.Кошевого с №1 по №27 и с №2 по №26, Пролетарская с №52 до конца и с №45 до конца, Ст. Разина, Урицкого с №27 до конца и с №38 до конца, Чернышевского, переулки: Алтайский, Красный путь, Кузнечный, Перовский, Светланский, Солнечный.

Козлов Александр Николаевич, 13.05.1974 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Передрук Татьяна Владимировна,10.08.1977 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №16. Число избирателей – 1113. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Закриевского с №42 по №80 и с №49 по №93, Карбышева с №17 до конца и с №22 до конца, К.Маркса с №45 до конца, с №60 до конца, Ленина №№ 57, 59А, 66, Пролетарская с №41 по №43 и с №44 по №50, Урицкого с №23 по №25 и с №28 по №36, переулки: Коммунистический, Кооперативный, Шевченко.

Бережинская Оксана Александровна, 03.02.1972 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Науменко Алексей Васильевич, 10.06.1951 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Округ №17. Число избирателей – 1158. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Василевского, Кольцова, Краснофлотская с №1 по №71 и с №2 по №86, Крылова, Ленина с №3 по №21 и с №2 по №24, Островского, Телегина, Тургенева, Чехова с №1 по №71 и с №2 по №56, переулки: Гагарина №1, 2, 3, Л. Чайкиной с №1 по №5 и с №2 по №8, Озерный с №1 по №17 и с №2 по №18, Тургенева, поселок Кирзавода.

Ведзижев Магомед Тембулатович, 12.01.1970 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Воронин Александр Григорьевич, 17.09.1970 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Мельников Сергей Геннадьевич, 03.03.1962 г.р., самовыдвижение.

Округ №18. Число избирателей – 1242. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Ершова, Закриевского с №4 по №36 (четная сторона), Ленина с №23 по №45 и с №26 по №64, Пролетарская с №1 по №39 и с №2 по №42, Пушкина с №1А по №87 и с №2 по №84, Урицкого с №1 по №21 и с №2 по №26, переулки: Гагарина дома №№ ЗА, 4, 5, Комсомольский с №1 по №49 и с №2 по №24, Л.Чайкиной дома №№ 7, 9, 14, Озерный с №19 до конца и с №20 до конца.

Антипов Сергей Александрович,22.04.1968 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Васильев Михаил Викторович, 23.10.1963 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Тимошенко Наталья Георгиевна, 26.02.1970 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди».

Округ №19. Число избирателей – 1098. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Ворошилова, Восточная с №70 до конца и с №39 до конца, Закриевского с №1 по №43 (нечетная сторона), Краснофлотская с №73 по №117 и с №90 по №122, Носкова с №57 до конца и с №92 до конца, Октябрьская с №1 по №69 и с №2 по №50, Пушкина с №87А по №95 и с №86 по №98А, Советская, Чехова с №73 до конца и с №58 до конца, переулки: Лазо, Комсомольский дома № 26, 28, 59, 61.

Вальтер Валерий Владимирович, 21.11.1976 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Пикалин Анатолий Владимирович, 23.06.1960 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Сабитов Ринат Рахимзянович, 25.10.1964 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Тарасенко Галина Галилловна, 22.09.1968 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди».

Округ №20. Число избирателей – 1150. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Базарная, К. Маркса с №1 по №43 и с №2 по №58, Карбышева с №1 по №11 и с №2 по №18, Красноармейская, Краснофлотская с №119 до конца и с №124 до конца, Пушкина с №101 до конца и с №100А до конца, Свободы с №99 до конца, с №96 до конца, Смирновская с №87 до конца и дом №74 до конца, переулки: Пушкина, Свободы, Школьный, площадь Базарная.

Агеева Анна Михайловна, 4.05.1976 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Адамсонов Игорь Васильевич, 20.10.1973 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Рыжов Александр Александрович, 19.09.1993 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР. Округ №21. Число избирателей – 1246. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Аэродромная с №1 по № 1Д/1 и с №2 по №50, Восточная с №1 по №37 и с №2 по №68, Кирпичная, Носкова с №1 по №55А и с №2 по №90, Салтыкова-Щедрина, Свободы с №1 по №85 и с №2 по №78, Северная, Смирновская с №1 по №71 и с №2 по №52, Суворова, переулки: Дорожный, Кирпичный с №1 по №11 и с №2 по №16А, Промышленный, Советский, поселок Племпредприятие.

Вальтер Марина Николаевна, 07.04.1980 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Магомедов Сергей Насреддинович, 10.11.1978 г.р., самовыдвижение.

Седлецкий Сергей Александрович, 21.03.1978 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Округ №22. Число избирателей – 1243. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Аллейная, Аэродромная с №3 по №37 и с №52 по №124, Волкова, Геодезическая, Грибоедова, Дорожная с №1 по №35 и с №2 по №34, Загородная роща, Звездная, Краснознаменная, Луговая с №1 по №35 и с №2 по №38, Л.Толстого, Мира, Молодежная, Октябрьская с №71 до конца, с №52 до конца, Полевая, Светлая, Свободы с №87 по 97 и с №80 по №94, Смирновская с №73 по №85 и с №54 по №72, Ф. Костенко, 50 лет Октября, 8 марта, переулки: Аэродромный, Кирпичный с №13 до конца и с №26 до конца, Краснознаменный, Олимпийский, Пионерский, Строителей.

Быкова Татьяна Анатольевна, 24.01.1969 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Мартынов Виктор Анатольевич, 03.07.1954 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Округ №23. Число избирателей – 1151. В границы округа входят: город Татарск, улицы: Аэродромная с №39 до конца и с №126 до конца, Гайдара, Добролюбова, Дорожная с № 41 до конца и с №36 до конца, Жданова, Калинина, Куйбышева, Луговая с №37 до конца и с №40 до конца, М.Горького, Орджоникидзе, Спартака, Татарская, Татарская 4км, Фрунзе, дома переезда Стройкомбината, переулки: Майский, Мамонтова, Новокулундинский, Щетинкина, территория Транссельхозтехника.

Баранова Татьяна Викторовна, 20.08.1978 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Белоглазов Денис Евгеньевич, 28.10.1998 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР. Бубликов Александр Дмитриевич, 14.07.1996 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Савин Анатолий Александрович,24.05.1962 г.р., самовыдвижение.

Округ №24. Число избирателей – 1094. В границы округа входят: город Татарск, улицы: А.Матросова с №1 по №73 и с №2 по №96, З.Космодемьянской, Кирова с №1 по №19 и с №2 по №22, Линейная, Маяковского, Мичурина, Пограничная, Садовая, Свердлова, Союзная с №1 по №47 и с №2 по №52, 30 лет ВЛКСМ с №1 по №77 и с №2 по №14, переулки: Гастелло, Герцена, Лесной, Ломоносова, Никитинский, Степной, поселок Южный (Военный городок).

Некрасова Татьяна Юрьевна, 16.11.1987 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР. Савин Илья Анатольевич, 29.05.1989 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Санюк Ирина Валерьевна, 28.11.1981 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.

Округ №25. Число избирателей – 1052. В границы округа входят: город Татарск, улицы: А.Матросова с №75 до конца и с №98 до конца, Дружбы, Закриевского с №95 по №115, Кирова с №21 до конца и с №24 до конца, Союзная с №49 до конца и с №54 до конца, Чкалова, Южная, 30 лет ВЛКСМ с №79 до конца, переулки: Байдина, Вагонный, Декабристов, Паровозный, Рабочий, Революционный, Транспортный, Ульяновский, Чапаева, территории: МПС № 69, СПМК, 1-й околоток.

Рябенко Сергей Семенович, 05.05.1965 г.р., Татарское местное отделение КПРФ.

Соянкина Ольга Михайловна, 25.05.1976 г.р., Региональное отделение в Новосибирской области политической партии «Новые люди».

Цмыков Александр Михайлович, 19.07.1974 г.р., Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

Чуваева Людмила Алексеевна, 07.04.1956 г.р., Местное отделение Партии «Единая Россия» Татарского района.