Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, широко распространенная на территории России. Природные очаги туляремийной инфекции существуют во всех регионах нашей страны.

Симптомы и течение заболевания:

Инкубационный период, как правило, составляет 3-7 дней, иногда он укорачивается до 1-2 дней и может удлиняться до 8-14 дней (около 10%). Заболевание продолжается 2-3 недели (иногда дольше), в ряде случаев может рецидивировать.

Симптомы туляремии: повышение температуры тела, головная боль, слабость, воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани (образование бубона), возникающих регионарно в зависимости от «входных ворот» инфекции.

Профилактика туляремии:

1. Наиболее эффективной мерой профилактики туляремии является иммунизация. Прививка считается самым действенным и долгосрочным методом борьбы с туляремией.

2. К неспецифическим мерам профилактики туляремии относятся дератизация (борьба с грызунами – источниками возбудителя), дезинсекция (борьба с кровососущими членистоногими – переносчиками возбудителя).

3. Для защиты от кровососущих насекомых необходимо использовать индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты и др.).

4. Следует содержать в чистоте территории возле домов, садовых участков, не допускать их захламленности.

5. Мусор и пищевые отходы необходимо хранить в строго отведенных местах, в мусоросборниках с плотно прилегающими крышками.

6. Продукты питания нужно хранить в местах не доступных для грызунов, воду в закрытых емкостях.

7. Не допускать употребления продуктов со следами жизнедеятельности грызунов, а также не собирать грибы и ягоды, поврежденные грызунами (погрызы, наличие помета).

8. Чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы, сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с применением средств личной защиты (ватно-марлевая повязка, респиратор).

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