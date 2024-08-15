Иностранные граждане, заключившие контракт с Вооруженными Силами РФ, получат российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт о службе в Вооруженных силах России в период проведения СВО, ранее подписал Президент России Владимир Путин. Гражданство РФ в упрощенном виде также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников. Указ Президента РФ №350 от 15 мая 2023 г. «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 30 сентября 2022 г. № 690 «О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении воинской военной службы» вступил в силу со дня подписания.

Если ранее для получения гражданства России обязательным пунктом было прохождение военной службы после заключения контракта, то теперь данное требование отсутствует. Для подачи заявления на получение гражданства РФ достаточно факта заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, заключенного на срок от одного года, а для членов семьи − заверенная копия такого контракта. Упрощен и перечень документов, представляемых соискателями российского гражданства вместе с заявлениями.

Военнослужащие вправе подать заявление в любой территориальный орган МВД России по своему выбору, члены семей военнослужащих – по месту своего жительства, месту пребывания на территории РФ или же по месту своего фактического проживания в РФ.

Военнослужащие считаются приобретшими российское гражданство с даты принятия территориальным органом МВД России соответствующего решения. Принесение присяги гражданина РФ осуществляется ими при получении паспорта российского гражданина. Члены семей военнослужащих считаются приобретшими российское гражданство со дня принесения ими присяги гражданина Российской Федерации.

Военнослужащим, которые получили российское гражданство после заключения годового контракта о службе в Вооруженных силах России в период проведения СВО, положены все федеральные и региональные выплаты и льготы, а также достойное денежное вознаграждение. В зоне специальной военной операции военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, выплачивается денежное довольствие в зависимости от воинского звания. Гарантируются бесплатное медицинское обеспечение и обязательное государственное страхование.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»