Полицейские патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Барабинск по горячим следам задержали подозреваемого в хищении мобильного телефона у пассажира в зале ожидания на железнодорожном вокзале станции Татарская. Им оказался 46-летний уроженец Кемеровской области, неоднократно судимый за различные преступления, в том числе грабеж, и не имеющий определенного места жительства. Установлено, что злоумышленник следовал пригородными поездами из Омска до Новосибирска, на вокзале в Татарске ожидал утреннего электропоезда. Увидев сотовый телефон, лежащий рядом с уснувшим пассажиром, подозреваемый похитил гаджет. Опасаясь возможной проверки на вокзале и задержания, он направился к ближайшей остановке, чтобы ждать поезд до Новосибирска. Наряд транспортной полиции обнаружил и задержал подозреваемого на остановочном пункте 2882 километр. При проведении личного досмотра похищенный телефон обнаружен и изъят. Ущерб от кражи оценен более чем в шесть тысяч рублей и оказался значительным для потерпевшего, так как он является инвалидом второй группы и проживает на пособие.