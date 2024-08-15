14 августа в Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское».

Александр Кунц обвиняется в совершении трех преступлений: по п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий), по п.п. «ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление) и по п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Алексей Бороздин обвиняется в совершении четырех преступлений: по п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий), по п.п. «ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление), по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, если это повлекло существенное нарушение прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства) и по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения).

Как полагает следствие, в один из дней в период с 4 марта по 20 апреля 2013 года, сотрудники органа внутренних дел майор полиции Кунц А.А. и капитан полиции Бороздин А.В. на автомобиле стали доставлять в специальный приемник «Татарский» жителя одного из сел Усть-Таркского района по делу об административном правонарушении. В пути следования арестованный обращаясь к Кунцу, высказал свое предположение о том, что он причастен к исчезновению несовершеннолетней в 2010 году из села Яркуль Усть-Таркского района. Кунц и Бороздин на почве возникших личных неприязненных отношений к мужчине совместно нанесли ему руками и ногами множественные удары по голове и туловищу, применив без оснований в отношении него спецсредство – наручники, а после смерти потерпевшего сокрыли его труп.

В период с января 2022 года по июль 2023 года Кунц А.А. похитил огнестрельное оружие, сданное на утилизацию бывшим владельцем. Двухзарядный пистолет, которым он распорядился по своему усмотрению, был обнаружен 27 июля 2023 года в ходе обыска.

В один из дней в период с марта 2010 года по июль 2011 года Бороздину А.В. стало известно об обстоятельствах ранее совершенного преступления в отношении несовершеннолетней девочки и о месте нахождения ее трупа в с. Еланка Усть-Таркского района Новосибирской области, однако Бороздин не предпринял мер к раскрытию данного преступления. В результате уголовное дело осталось нераскрытым, виновные лица не были установлены, а труп несовершеннолетней не был обнаружен.

Кроме того, Бороздин А.В. в 2021 году у одного из домов по ул. Школьная с. Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области применил в отношении мужчины насилие, не опасное для его жизни и здоровья – не менее трех раз нанес удары руками и ногами в область туловища и конечностей, а также высказал в его адрес угрозу применения насилия, превысив должностные полномочия.

По окончании предварительного следствия обвиняемые Кунц А.А. и Бороздин А.В. отказались от заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Меру пресечения в отношении подсудимых в виде заключения под стражу Новосибирский областной суд оставил без изменения, продлив срок их содержания под стражей на 6 месяцев – до 1 февраля 2025 года.

Судебное заседание по делу состоится 26 августа 2024 в 9.00 и будет рассматриваться в открытом режиме.

Фото: Новосибирский областной суд.