15 августа с 10 до 12 часов Управление Росреестра по Новосибирской области проведет «горячую» телефонную линию по вопросам оформления земельных участков. Новосибирцы и жители области смогут получить ответы на вопросы:

- как оформить отчуждение земельной доли участником долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения;

- кто имеет право преимущественной покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;

- как осуществить выдел земельной доли из земельного участка.

На вопросы ответят специалисты Управления Росреестра по Новосибирской области:

Телефоны: 8 (383 64) 24-065 - в Татарском и Усть-Таркском районах, 8 (383 69) 22-666 – в Чановском районе.