9 августа врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» Евгений Головкин с рабочим визитом посетил село Николаевка Татарского района. Подполковник полиции встретился с главой сельсовета Ольгой Прокопенко, обсудили проблемные вопросы села, приняли участие в экскурсии по музею Николаевской школы. В честь 103-й годовщины образования Главного управления МВД России по Новосибирской области Е.С. Головкин почтил память старшего сержанта милиции Сергея Васильевича Слободы, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2002 г.