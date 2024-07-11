Бешенство – заболевание, развивающееся у человека после укуса кошки, собаки, диких животных, характеризуется тяжелыми проявлениями, часто заканчивается смертью человека.

Бешенство вызывается вирусом, который попадает в организм человека через зараженную слюну после укуса животного. До 60% всех случаев источником заражения являются собаки, реже кошки, лисицы и другие животные.

На момент нападения видимые признаки бешенства у животного могут отсутствовать и человек может не подозревать, что домашний питомец заражен.

Вирус бешенства, попадая внутрь организма, размножается в клетках нервной ткани и поражает центральную нервную систему. Симптомы проявляются не сразу, а через 1–3 месяца. Если укус локализуется на руках, лице или туловище признаки болезни могут появляться в течение нескольких недель, если на нижних конечностях через полгода или год после укуса больного животного.

Различают три стадии заболевания: первая - депрессии, вторая - возбуждения, третья - развития параличей.

Первые признаки бешенства связаны с возникновением неприятных ощущений: жжение, припухлость, тянущая боль в месте укуса. Возможно повторное воспаление места укуса, хотя рана полностью зажила. Другие симптомы первой стадии: субфебрильная температура, появление необъяснимых страхов, пугающие сновидения, развитие апатичного состояния, потеря аппетита, снижение массы тела. Если укус располагался на лице, первыми признаками могут быть зрительные и слуховые галлюцинации.

Характерным симптомом второй стадии является развитие гидрофобии – патологической боязни воды. Звук льющейся воды, необходимость попить вызывает у человека панику, спазм гортани, нарушается питьевой режим, наступает обезвоживание организма. Различные раздражители: дуновение ветра, яркий свет, громкий звук могут вызвать не только судороги, но и приступы буйства и бешенства. Расширяются зрачки, человек смотрит в одну точку, повышается потоотделение, дыхание становится тяжелым и прерывистым. Сознание человека помрачается, часто на высоте приступа происходит остановка сердца и человек погибает. Длительность второй стадии от одного дня до трех суток, после чего наступает стадия паралича.

Признаки третьей стадии: судороги и гидрофобия прекращаются, снижается двигательная активность, температура тела резко возрастает до 40 градусов, появляется сердцебиение, остановка дыхания и сердечной деятельности.

Прогноз заболевания зависит от своевременного обращения к врачу после укуса и соблюдения режима профилактической вакцинации. При не своевременном обращении за медицинской помощью, выявлении вируса бешенства на поздней стадии вероятность смертельного исхода приближаются к 100%.

Лечение заключается в оказании человеку неотложной помощи при укусе бешеным животным.

Так как лечение бешенства на стадии появления признаков уже не эффективно, для предотвращения распространения вируса необходима профилактика - введение специальной вакцины.

Прививки от бешенства назначают, если человек:

- подвергся нападению явно нездорового животного и получил открытые повреждения кожных покровов;

- поранился предметами, на которых была слюна зараженного животного;

- подвергся контакту со слюной больного бешенством и в случаях, когда в открытую рану могла попасть слюна предполагаемого носителя;

- подвергся укусам диких грызунов;

- имеет на теле царапины, полученные от контакта с животным, которое вскоре после их нанесения погибло по непонятной причине;

Прививка от бешенства не нужна, если:

- укус был нанесен через одежду, которая осталась неповрежденной;

- при употреблении обработанного должным образом мяса животных, больных бешенством;

- после укуса в течение недели у животного не развились признаки заболевания.

Прививки от бешенства проводят амбулаторно или стационарно с определенной периодичностью. В течение периода вакцинации и полугода после прививки запрещен прием алкогольных напитков.

В обязательном порядке прививают людей, имеющих профессиональную необходимость работать с животными – охотников, ветеринаров, собаколовов.

Центр здоровья