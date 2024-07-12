На полях района подходит к завершению химпрополка посевов. Работы по защите сельскохозяйственных культур от сорной растительности, вредителей и болезней проведены на площади 45 тыс. 224 га. Так же ведется механическая обработка пара. Из запланированных 9 тыс. 835 га произведена подработка на 7 тыс. 172 га, или 73% от плана.

Одновременно с этим животноводческие хозяйства района приступили к заготовке кормов. Благоприятные погодные условия этого года способствовали образованию хорошего травостоя многолетних и однолетних трав. Уже сегодня скошено на сено и сенаж 611 и 1031 га соответственно. При средней урожайности сена 16,9 ц/га заготовлено 3 тыс. 728 ц. На сенаж убирается донник желтый. При средней урожайности 79,5 ц/га в бурты заложено 64 тыс. 960 ц зеленой массы.

Управление по вопросам развития сельскохозяйственного производства