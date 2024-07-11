19 июня судьей Татарского районного суда рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) в отношении индивидуального предпринимателя Оксаны В.

Проведенной Татарской межрайонной прокуратурой 17 апреля проверкой установлено, что индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность по предоставлению краткосрочных займов физическим лицам под залог движимого имущества, при этом не имеющей права на её осуществление. Индивидуальный предприниматель на момент проверки отсутствовала в государственном реестре ломбардов, который ведется Банком России, в связи с этим не вправе была осуществлять деятельность по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества.

Указанные обстоятельства послужили основанием к вынесению и.о. Татарского межрайонного прокурора постановления от 17 апреля о возбуждении дела об административном правонарушении. Постановлением судьи Татарского районного суда виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.