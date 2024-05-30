Каждое третье воскресенье мая по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается Международный день памяти умерших от СПИД.

Вирус иммунодефицита человека – это вирус, поражающий иммунную систему. Самой поздней и тяжелой стадией ВИЧ-инфекции является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Попадая в организм человека ВИЧ поражает клетки, призванные бороться с инфекциями. С течением времени ВИЧ разрушает все большее количество клеток иммунной системы и как результат - организм больше не может защитить себя от вирусов, бактерий, грибов, тем самым повышается вероятность развития таких серьезных заболеваний, как туберкулез, инфекционные болезни, онкологические заболевания.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

половой - через незащищенный сексуальный контакт. При этом наличие у одного из партнеров инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), увеличивает опасность передачи ВИЧ при сексуальных контактах в 2-3 раза.

парентеральный - через кровь от носителя ВИЧ-инфекции. Наиболее часто встречается этот путь передачи при совместном использовании шприцев, нестерильного инструмента (например, для татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра);

вертикальный - от ВИЧ-положительной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Концентрация вируса в слюне и выделениях из носа недостаточна для передачи ВИЧ-инфекции. Не было зафиксировано ни одного случая заражения через слюну, слезы, пот. Через объятия и рукопожатие инфицирование также невозможно.

На протяжении первых нескольких месяцев после инфицирования люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на более поздних стадиях. В течение первых недель после инфицирования у некоторых людей может не появляться никаких симптомов или же может возникать гриппоподобное состояние с такими симптомами, как: лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле.

Инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, что со временем приводит к появлению других признаков и симптомов: увеличение лимфатических узлов, потеря веса, лихорадка, диарея, кашель.

В отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый менингит (тяжелое грибковое поражение мозга и его оболочек), тяжелые бактериальные инфекции, онкологические заболевания (лимфомы, саркома Капоши).

ВИЧ-инфекция значительно утяжеляет течение других инфекционных заболеваний, таких как гепатит С, гепатит В, оспа обезьян.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) не отличается высокой устойчивостью в окружающей среде. Он погибает при воздействии 96% этилового спирта, 3% раствора перекиси водорода, в результате кипячения в течение 1-3 минут. При этом вирус остаётся жизнеспособным в течение нескольких дней в высушенном состоянии, а в замороженном может жить до 10 лет. В закрытой среде (внутри шприца) ВИЧ может оставаться активным до 4 недель.

СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Стадия инкубации. Длится в среднем от 4-х недель до 3-х месяцев после заражения. Лабораторно антитела к ВИЧ могут не выявляться.

Стадия первичных проявлений. Вирус продолжает размножаться, уже вырабатываются антитела, появляются клинические проявления. У больных может быть один или несколько симптомов: повышенная температура тела, увеличенные лимфоузлы, сыпь на коже и слизистых, фарингит. Клинические проявления напоминают корь, краснуху, мононуклеоз и зачастую длятся 2–3 недели. Могут присоединяться вторичная герпетическая, грибковая инфекция, развиваться ангина, бактериальная пневмония, которые обычно хорошо поддаются лечению. Данная стадия может продлиться до одного года после появления антител.

Субклиническая стадия. Размножение вируса замедляется за счет адаптации иммунитета. Зачастую у пациентов отмечается генерализованное (распространенное) увеличение лимфоузлов. У детей могут отмечаться анемия, уменьшение количества тромбоцитов, склонность к кровотечениям. Длительность стадии в среднем 6–7 лет, но она может продлиться как 2–3 года, так и 20 лет.

Стадия вторичных заболеваний. На фоне прогрессивного ослабления иммунитета присоединяются оппортунистические инфекции (в норме у здорового человека не развиваются), нервные болезни, злокачественные процессы. Обычно она наступает спустя 6 лет после заражения. Отмечается поражение кожи, слизистых оболочек, верхних дыхательных путей вирусами, бактериями, грибками. По мере прогрессирования болезни уменьшается масса тела, отмечается лихорадка, туберкулез, патология нервной системы.

Терминальная стадия. Грозит летальным исходом на фоне тяжелых оппортунистических (вызываемых условно-патогенной флорой, которая у здоровых людей не приводит к серьезным последствиям, или заболевания протекают в легкой форме) болезней в течение нескольких месяцев.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ

У детей ВИЧ-инфекция может быть врождённой или приобретённой. В первом случае у маленьких пациентов развиваются СПИД-индикаторные заболевания (саркома Капоши, туберкулёз, герпес, вирусные инфекции, пневмония и другие), которые обычно протекают тяжело и сопровождаются осложнениями (такими, как заражение крови).

Во втором случае (приобретённая ВИЧ-инфекция) у детей происходят фатальные изменения в центральной нервной системе - задержка психического развития, расстройство координации.

Среди тревожных признаков заражения детей - недостаточный прирост веса, длительная диарея, увеличение лимфатических узлов, одновременное увеличение печени и селезёнки, задержка физического и умственного развития. Без лечения продолжительность жизни таких детей составляет всего несколько лет. Смерть наступает из-за тяжёлых осложнений сопутствующих болезней.

Правила, позволяющие избежать инфицирования ВИЧ:

- необходимо помнить о безопасном сексе. Использовать презерватив при каждом половом контакте;

- требовать соблюдения правил безопасности медицинским персоналом при осуществлении профессиональной деятельности;

- контролировать применение специалистами одноразовых и стерильных инструментов (маникюр, татуировки, пирсинг);

- выполнять все рекомендации врача-специалиста в период беременности, родов и кормления.

ВАЖНОСТЬ ЗНАНИЯ СВОЕГО ВИЧ-СТАТУСА

Знание о своем положительном ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьезные и угрожающие жизни заболевания. Так, при наличии ВИЧ важно следить за своим иммунным статусом и другими показателями, что позволяет вовремя назначить необходимое противовирусное лечение и предотвратить развитие СПИД.

Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции позволяет передачу ВИЧ во время беременности от матери к плоду.

Полностью уничтожить вирус у ВИЧ–положительного человека нельзя. Однако современное лечение, начатое оперативно и проводимое регулярно, обеспечивает человеку с ВИЧ качество и продолжительность жизни, сравнимые с неинфицированными людьми. Для лечения ВИЧ-инфекции используются антиретровирусные препараты. Они борются с ВИЧ-инфекцией, блокируя размножение вируса в организме человека. Если человек, живущий с ВИЧ, получает эффективную антиретровирусную терапию, он перестает быть заразным. Лечение проводится по назначению и под контролем врача специалиста.

Е.Н. Чичнева, фельдшер инфекционного кабинета Татарской ЦРБ