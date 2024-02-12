26 октября 2023 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 156-ФЗ), которые расширили перечень оснований для самостоятельного направления иностранным гражданином в органы внутренних дел уведомления о прибытии в место пребывания. Теперь в дополнение к действующему порядку иностранные граждане смогут сами обратиться в территориальный орган МВД России и встать на миграционный учет в одном из следующих случаев:

- при наличии у иностранного гражданина и собственника предоставленного жилого помещения личного кабинета на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг;

- при заключении с лицом, предоставляющим жилое помещение, договора найма такого помещения;

- при фактическом проживании иностранного гражданина в помещении по адресу, заявленному в ходатайстве о выдаче такому иностранному гражданину приглашения на въезд в Российскую Федерацию.

Постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания во всех перечисленных случаях предполагает наличие волеизъявления принимающей стороны (собственника помещения), предоставившей иностранному гражданину жилое помещение для фактического проживания.

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 05.09.2023 № 655 «Об установлении формы уведомления об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, и Порядка подачи такого уведомления в территориальный орган МВД России, выдавший патент» утверждена форма уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять иностранные граждане и лица без гражданства, получившие патент для осуществления трудовой деятельности.

Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный отдел МВД России на районном или региональном уровне, выдавшим патент.

К заполненному уведомлению следует приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Также в уведомлении необходимо указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.

После этого документ передается в территориальный отдел МВД России лично или по почте, подать его можно и в электронной форме через Госуслуги.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»