Казачемысцы отправили подарки к 23 Февраля бойцам специальной военной операции. Пункт приема гуманитарной помощи в зону СВО был организован в Казачемысской администрации. Жителями села, пенсионерами, предпринимателями были собраны денежные средства в размере 18 тыс. руб. Сбор производился в течении двух недель.





Организатором этого мероприятия выступил А.Н. Симаков - председатель местного Совета ветеранов. Было собрано и отправлено семь посылок с вещами и продуктами. Несколько пар носков и варежек для солдат было связано руками местной жительницы – Л.Б. Данильчук. Помощь в упаковке посылок оказали Татьяна Вайн и Елена Шулубаева.

А.Н. Симаков выражает благодарность всем, кто принял участие в сборе товаров, денежных средств и формировании посылок бойцам.