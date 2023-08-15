Бруцеллез - острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку.

Передается: контактным способом (с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения); алиментарным способом (при употреблении зараженных мяса и молочных продуктов и не прошедших достаточную термическую обработку); аэрогенным путями. От человека к человеку инфекция не передаётся.

Инкубационный период составляет от одной недели до двух месяцев. Начало заболевания, как правило, сопровождается подъемом температуры тела до 39 - 40°C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы). Общие симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа: лихорадка (наиболее высокие цифры возникают во второй половине дня); боли в спине, ломота в теле; плохой аппетит и потеря веса, слабость; головная боль; ночная потливость; боль в животе; кашель.

Осложнения бруцеллеза: эндокардит (инфекция слизистой оболочки сердца или клапанов), самое тяжелое осложнение - причина смерти; поражение центральной нервной системы (менингит, энцефалит); абсцесс печени; воспаление селезенки; артрит; хроническая усталость; периодически появляющаяся лихорадка. Перенесенный во время беременности бруцеллез может стать причиной выкидыша или пороков развития плода. Лечение проводится антибактериальными препаратами.

В целях профилактики бруцеллеза: вакцинируйте домашних животных; не допускайте покупку, продажу, сдачу на убой животных и реализацию животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы; не приобретайте мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты не заводского производства, на стихийных несанкционированных рынках; молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частного производителя, употребляйте только после тщательной термической обработки; откажитесь от непастеризованных молочных продуктов; если Вы работаете в животноводческой промышленности - пользуйтесь резиновыми перчатками.

Лечение бруцеллеза продолжительное! Позаботьтесь о профилактике заранее!

Центр здоровья Татарской ЦРБ