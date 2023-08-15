По решению суда приставы-исполнители конфисковали в доход государства транспортные средства у двух жителей Новосибирской области.

В первом случае житель Чановского района лишился своего автомобиля из-за пристрастия к алкоголю. Мужчину привлекали к административной ответственности за вождение в алкогольном состоянии. За повторное правонарушение водителя привлекли уже к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ, лишения прав на два года и конфискации автомобиля в доход государства. Нарушитель пытался обжаловать решение, но оно осталось без изменения.

Второй автомобиль марки «Нива» судебные приставы конфисковали у 32-летнего браконьера из Чистоозерного района. Мужчина, не имея разрешения на охоту, застрелил косулю. За причиненный государственному охотничьему фонду и Министерству природных ресурсов и экологии ущерб, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей и конфискации транспортного средства.

Теперь уже казённые автомобили будут реализованы через аукцион, вырученные деньги пойдут в бюджет государства.