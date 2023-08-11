В Татарске транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажиров поезда, нарушивших общественный порядок.

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск от представителя компании перевозчика поступило сообщение, о том, что в один из вагонов пассажирского поезда сообщением Москва – Барнаул требуется наряд полиции, в связи с неадекватным поведением пассажиров.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции установил, что жители Тюменской области 47-летняя женщина и 49-летний мужчина, с явными признаками алкогольного опьянения громко выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок. На замечания и требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажиры не реагировали. В связи с этим, представитель компании-перевозчика отказал пассажирам в дальнейшем проезде.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. От прохождения медицинского освидетельствования граждане отказались.

Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.