Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина (лицо без гражданства), обязаны уведомлять территориальный орган МВД на региональном уровне в субъекте РФ, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином (лицом без гражданства) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Уведомления о заключении и прекращении трудового договора могут быть представлены на бумажном носителе непосредственно в территориальный орган на региональном уровне в подразделения по вопросам миграции либо направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также указанные уведомления могут быть поданы в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Работодателям или заказчикам работ (услуг), привлекающих и использующих для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина (лицо без гражданства), необходимо подавать уведомления о привлечении иностранных работников независимо от их статуса, в отношении временно или постоянно проживающих на территории России, а также граждан государств-членов Евразийского экономического союза.

Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 800 тыс. руб. (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ).

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»