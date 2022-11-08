Гипертония - это, пожалуй, самое распространенное заболевание всей сердечнососудистой системы. Словом «гипертония» обозначают стабильно повышенное артериальное давление. Повышение артериального давления происходит тогда, когда имеется сужение артерий и/или их более мелких ответвлений - артериол. Это хроническое заболевание, сопровождающееся стойким повышением артериального давления выше допустимых пределов (систолическое давление выше 139 мм рт.ст. и диастолическое давление выше 89 мм рт.ст.).

Предлагаемые в качестве профилактики гипертонии изменения в образе жизни помогут Вам предотвратить повышение давления:

- Избавьтесь от лишних килограммов (индекс массы тела не должен превышать 25 кг/м2) и контролируйте талию (мужчины <94 см, женщины <80 см). Есть калькуляторы, которые помогут рассчитать долженствующий вес по данным возраста, роста и веса.

- Потребляйте здоровую пищу, которая включает цельные злаки; фрукты и овощи; продукты, богатые калием, магнием и кальцием; рыбу и морепродукты. Исключите из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина.

- Уменьшить потребление соли до 5 г в день.

- Бросьте курить. В качестве профилактики артериальной гипертензии также следует избегать пассивного курения. Вдыхание дыма других курильщиков увеличивает риск возникновения у Вас проблем со здоровьем, включая высокое давление и ишемическую болезнь сердца.

Отличная профилактика артериальной гипертензии - регулярные занятия физической культурой. Физические упражнения являются ключевым фактором в профилактике гипертонии. Ежедневные умеренные динамические нагрузки продолжительностью 30-40 минут должны стать для Вас привычным образом жизни. Кроме того, физическая активность не только благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, но и помогает справиться со стрессом, тогда как гиподинамия ослабляет нервную систему и организм в целом.

Также для профилактики гипертонии употребляйте алкоголь в умеренном количестве или откажитесь от него вовсе. «Ответственный» или «низкий» уровень риска для мужчин составляет три порции алкоголя в день, при максимуме 21 порция в неделю, с распределением по всей неделе (включая два безалкогольных дня), в то время как для женщин нормы потребления алкоголя снижены до двух порций в день и 14 порций в неделю (одна доза-порция эквивалентна 8 г чистого спирта).

Профилактика гипертонии также подразумевает уменьшение потребления кофе. Напитки, содержащие кофеин, могут вызывать подъем давления. Независимо от чувствительности к кофеину, врачи рекомендуется пить не более двух чашек кофе (не более 200 мг кофеина).

В основе артериальной гипертонии лежит стресс, то человек сам может уменьшить его влияние на себя, прежде всего, соблюдением здорового образа жизни. Это соблюдение диеты с пониженным содержанием соли, животных жиров, богатой фруктами, растительной клетчаткой, морской рыбой. Повышающим устойчивость к стрессу, является регулярная физическая активность. «Ничто так сильно не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие». Современный человек обязан уметь защищаться от стресса и его последствий.

Центр здоровья Татарской ЦРБ им 70-лет Новосибирской области