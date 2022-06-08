Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовном делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде установлено, что 1 февраля 2022 г. сотрудником МО МВД России «Татарский» проводилась проверка по факту поступления сообщения о ненадлежащем исполнении обязанностей подсудимой по содержанию и воспитанию трех несовершеннолетних детей. Сотрудники органов системы профилактики прибыли к дому, где находилась женщина в гостях у своего знакомого мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор по делам несовершеннолетних стала задавать вопросы относительно места жительства и воспитания детей. Осужденная в состоянии алкогольного опьянения стала угрожать нанесением побоев инспектору группы по делам несовершеннолетних, прибывшему по месту жительства злоумышленницы. После чего женщина применила насилие в отношении сотрудника полиции, ударив ладонью по лицу. В дальнейшем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, женщина вновь высказала в адрес сотрудника угрозу применения насилия, замахнувшись на инспектора табуретом. В суде подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком в 6 месяцев). Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Татарский районный суд, к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ, в 2021 г. были привлечены четверо мужчин, а с начала 2022 г. и до середины мая – шесть мужчин и одна женщина. В 2020 г. дел по данной статье на рассмотрении суда не было.