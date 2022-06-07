Начало лета всегда связано с цветением тополей. Скапливаясь у строений, складов, стоянок автотранспорта, во дворах, на тротуарах, он служит хорошим топливом для огня. Особое внимание тополиный пух привлекает у подростков, которые не подозревают, что он вспыхивает как порох, горит с большой скоростью и разлетается во все стороны. Каждый год находятся поджигатели этого «летнего снега» ради развлечения. Однако, такие «забавы» могут иметь серьезные последствия.

Небрежно брошенная спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем - все это может уничтожить не только пух, но и строения, и автотранспорт.

В результате необдуманных действий может возникнуть серьезный пожар, последствия которого непредсказуемы.

Как обезопасить себя от тополиного пуха и связанных с ним неприятностей:

- ни в коем случае не следует разводить костры в местах скопления пуха;

- необходимо своевременно очищать противопожарные разрывы между жилыми и другими постройками от тополиного пуха. Это легко сделать, предварительно смочив пух водой, затем смести его в кучу и убрать в мусорный контейнер;

- родителям и педагогам детских учреждений необходимо предупредить детей о том, что поджигание пуха может привести к серьезным последствиям;

- при курении – потушить окурок сигареты и выбросить в негорючую урну;

- не пользоваться открытыми источниками огня вблизи большого скопления пуха.

Соблюдение этих простых правил позволит значительно снизить возможность возникновения пожара, а самое главное - не допустить гибель людей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС НСО