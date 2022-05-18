Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 19 по 29 мая в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 40 минут.

Изменения коснутся 11 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Пригородный простор – Новосибирск-Восточный, Пригородный простор – Новосибирск-Главный, Татарская – Барабинск, Новосибирск-Главный – Барабинск, Чулымская – Новосибирск-Главный, Новосибирск-Главный – Болотная.

С 19 по 21 мая включительно:

– №6378 Татарская – Барабинск, отправление в 14.00 (на 40 минут раньше), прибытие на станцию Барабинск в 16:15 (на 40 минут раньше).

С 22 по 27 мая (включительно):

– №6378 Татарская – Барабинск, отправление в 14:09 (на 31 минуту раньше), прибытие на станцию Барабинск в 16:24 (на 31 минуту раньше).

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании «Экспресс-пригород», по телефонам: 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.