В Чановском районе по требованию прокуратуры работникам муниципального предприятия выплачена задолженность по зарплате. В районную прокуратуру в марте поступило коллективное обращение от работников МУП «Озеро-Карачинское КХ» о невыплате им заработной платы. По результатам проверки факт невыплаты заработной платы подтвердился. В этой связи прокуратура предъявила в интересах работников предприятия заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. Заявления рассмотрены и в полном объеме удовлетворены. В апреле 32 работникам предприятия произведена выдача зарплаты по судебным приказам на сумму 549 тыс. руб. В настоящее время задолженность по зарплате на предприятии ликвидирована, трудовые права работников восстановлены.