ООО «ТатарскТеплоСбыт» проинформировало жителей города Татарска о том, что проведение гидравлических испытаний тепловых сетей пройдет согласно графику:
- 13 мая – котельная №6 и котельная по ул. Интернациональной, 31А;
ООО «Татарская тепловая компания» опубликовала следующий график работы по опрессовке тепловых сетей:
Во избежание прорыва внутренних инженерных систем, снабжающие организации обратились к абонентам с убедительной просьбой проконтролировать отключение системы отопления (перекрытие запорной арматуры на границе раздела).
ООО «Татарская тепловая компания», в связи с проведением профилактических работ по подготовке к новому отопительному сезону, будет производить остановку котельных согласно графику:
Абоненты, подключенные к котельным в данный период, не будут получать услугу по горячему водоснабжению.