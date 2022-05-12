ООО «ТатарскТеплоСбыт» проинформировало жителей города Татарска о том, что проведение гидравлических испытаний тепловых сетей пройдет согласно графику:

- 13 мая – котельная №6 и котельная по ул. Интернациональной, 31А;

- 16 мая – котельная №3;

- 17 мая – котельная №11, котельная №21;

- 18 мая – котельная №7;

- 19 мая – котельная №1;

- 20 мая – котельная №8.

ООО «Татарская тепловая компания» опубликовала следующий график работы по опрессовке тепловых сетей:

- 16 мая - котельные №18, №10, №9;

- 17 мая - котельные №13, №28, №31;

- 18 мая - котельные №12, №14, №17;

- 19 мая - котельные №25, №20, №2;

- 20 мая - котельная детского сада №10, котельные №16, № 22;

- 23 мая - котельная с. Киевка.

Во избежание прорыва внутренних инженерных систем, снабжающие организации обратились к абонентам с убедительной просьбой проконтролировать отключение системы отопления (перекрытие запорной арматуры на границе раздела).

ООО «Татарская тепловая компания», в связи с проведением профилактических работ по подготовке к новому отопительному сезону, будет производить остановку котельных согласно графику:

- котельные №12, №17 – с 24 мая по 7 июня;

- котельные №16, №28 – с 8 июня по 22 июня;

- котельная №31 – с 23 июня по 7 июля;

- котельная №20 – с 8 по 22 июля.

Абоненты, подключенные к котельным в данный период, не будут получать услугу по горячему водоснабжению.