Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения бюджетного законодательства при строительстве детского сада в Чанах в рамках нацпроекта «Демография». Установлено, что в марте 2020 г. между управлением капитального строительства Новосибирской области и ООО «Абсолют» был заключен госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству детсада. Проверкой был выявлен факт приемки и оплаты заказчиком фактически невыполненных обществом строительно-монтажных работ на сумму свыше 16 млн руб. В отношении руководителей подрядной организации следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Ход строительства детского сада-яслей, а также работа по взысканию необоснованно перечисленных подрядной организации бюджетных денежных средств находятся под контролем прокуратуры. Между тем, в Новосибирске будут судить бывшего директора управления капстроительства региона за превышение полномочий. В начале 2019 г. директор создал для определенной коммерческой организации преимущественные условия для участия в торгах. В июне 2019 г. с данной фирмой был заключен контракт. Строительство объекта началось до утверждения проектной документации, получения разрешения на строительство и уведомления инспекции государственного строительного надзора. В результате преступных действий обвиняемого до настоящего времени строительство детского сада не окончено, объект в эксплуатацию не введен и по назначению не используется, сообщает СКР.