28 апреля состоялось торжественное открытие общественной территории сквера по переулку Мамонтова, реализованного по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Возрождение».

С приветственным словом к жителям микрорайона обратился Глава Татарского района Ю. М. Вязов, Глава города Татарска А. В. Сиволапенко, председатель Совета депутатов г. Татарска Т. В. Баранова, директор ООО «Возрождение» А. З. Киракосян.

Территория сквера делится на несколько участков: для игр детей, возрастом до 5 лет, с резиновым покрытием, для активного отдыха с игровыми полями, площадками для занятий физкультурой и спортом, для тихого отдыха с организацией сети прогулочных аллей и площадок.

В данном проекте были учтены интересы всех жителей микрорайона.