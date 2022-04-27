Линейный пункт полиции на станции Татарская приглашает на службу в патрульно-постовую службу граждан РФ на старше 35 лет, имеющих образование не ниже среднего общего, способных по личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Мы предлагаем: стабильную и достойную зарплату, полное медицинское обеспечение, обязательное страхование жизни и здоровья, ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсацию проезда к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи. Имеются возможности: карьерного роста, получения высшего образования в вузах МВД, выхода на пенсию через 20 лет службы, включая службу в ВС РФ. По вопросам трудоустройства обращаться: г. Татарск, ул. Привокзальная, 5, т 8 (383 64) 32-444.