19 апреля Татарский районный суд вынес постановление о применении меры уголовно-правового характера по уголовному делу в отношении директора государственного казенного учреждения Новосибирской области Центр занятости Усть-Таркского района Л.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области. В суде установлено, что в 2019 г. Л. заключила договоры на обучение пяти граждан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Руководитель центра занятости знала, что местные жители не будут проходить (и не прошли) обучение, однако приняла не оказанные предусмотренные договорами услуги и, впоследствии, перечислила 69 тыс. руб. на счет образовательной организации (государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Татарский политехнический колледж»).

В суде Л. свою вину признала, ущерб возместила. Суд назначил Л. судебный штраф в размере 50 тыс. руб. Постановление суда не вступило в законную силу.