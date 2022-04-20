С 15 апреля по 31 мая проходит электронное голосование по выбору территории благоустройства города Татарска.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предлагается выбрать приоритетную общественную территорию для отдыха и досуга жителей в южной части для реализации благоустройства сквера в 2023 г.

- Благоустройство общественной территории сквера в районе городского Дома культуры г. Татарска по ул. Матросова, 175. Площадка для строительства расположена у ГДК, что позволит проводить на территории будущего сквера культурно-развлекательные мероприятия. В планах проектирования территории предусматривается обустройство зоны танцпола, зоны отдыха и детской игровой зоны. Озеленение территории представляется образованием клумб и посадки деревьев, кустарников. Освещение участка проектируется согласно специфике тематических зон.

- Благоустройство сквера в микрорайоне жилой застройки по ул. Декабристов - пер. Революционный. Организация общественного пространства сквера в микрорайоне жилой застройки с обустройством скамеечных зон отдыха и зон спортивной и игровой детской площадки. Озеленение кустарником и обустройством клумб между пешеходными дорожками освещенными фонарями.

Сайт единой платформы голосования ЗаГородСреда.ру не работает, проголосовать можно через Госуслуги.