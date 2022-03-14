12 марта в 0.50 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2109, двигался по трассе «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 984 км, по неустановленным пока причинам, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF, под управлением 29-летнего мужчины. В результате происшествия на месте аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД, проводится доследственная проверка.