В Новосибирской области под домашний арест посадили заместителя главы Чановского района Андрея Тузова. Об этом 12 марта 2022 года сообщили в пресс-службе управления судебного департамента региона.

Как сообщается на сайте Чановского районного суда Новосибирской области, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, то есть от одного миллиона рублей. 11 марта Тузову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 28 суток, то есть по 9 мая 2022 года.