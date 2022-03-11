Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 11 марта 2022 года заявил о том, что решил прекратить размещение публикаций в Facebook и Instagram. Такой поступок глава региона обосновал «большим количеством фейковой информации и агрессивной политикой данных социальных сетей».

Однако Андрей Травников отметил, что продолжит публиковать посты с информацией о событиях в регионе в таких отечественным соцсетях, как «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, ранее появились сведения о том, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

«Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания», - заявил представитель Meta (FB) Энди Стоун (цитата по «Интерфаксу»).