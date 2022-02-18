Добавить комментарий (1)

Об использовании мобильных средств связи в образовательных организациях

К мобильным средствам связи законодатель относит сотовый телефон, смартфон, «умные» часа и другие устройства, предназначенные для приема и передачи сообщений электросвязи.

В свою очередь, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.

В ходе образовательного процесса (процесса воспитания и обучения) могут быть использованы учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, иные средства обучения и воспитания. Однако п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20 устанавливает категорический запрет на использование мобильных средств связи для организации образовательного процесса, то есть мобильные средства связи нельзя использовать, например, для выполнения переводов с иностранного языка на русский язык и наоборот, для вычислений по математике и физике, для чтения и изучения художественных произведений по литературе.

Также мобильные средства связи не могут быть использованы при организации дистанционного обучения согласно п. 3.5 СП 2.4.3648-20.

В то же время, по смыслу законодательства допустимо использовать в качестве средств обучения и воспитания согласно п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20 интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения.

Таким образом, ученикам нельзя использовать в качестве средства обучения и воспитания мобильные средства связи, то есть для организации образовательной деятельности.

М.А. Горин, помощник Татарского межрайонного прокурора