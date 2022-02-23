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23.02.2022 | 06:11
Информатор
508
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Татарская межрайонная прокуратура: при обучении детей нельзя использовать смартфоны
В Колывани за депутатом районного Совета на сессию пришла липовая бригада психиатров
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