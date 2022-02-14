Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения, по результатам которой в суд направлено два исковых заявления к муниципальному казенному учреждению «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» города Татарска с требованиями обязать привести в нормативное состояние шесть светофорных объектов, оборудовать пешеходными светофорами пересечение ул. Ленина с пер. Кооперативным, а также нанести дорожную разметку на 18 улицах г. Татарска.

А.В. Князева, помощник межрайонного прокурора