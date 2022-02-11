9 февраля в ночное время в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» Новосибирской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что её родственник в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В подъезде дома на полицейских напали двое мужчин в возрасте 25 и 45 лет и стали наносить удары в область головы и верхней части туловища.

Стражи правопорядка обезвредили злоумышленников, которые по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Татарским межрайонным СО СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».