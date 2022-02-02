Эта информация была представлена сегодня, 2 февраля, в региональном Правительстве на заседании оргкомитета по подготовке к «Лыжне России», которое провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов напомнил, что в последние годы «Лыжня России» проводится во всех городских округах и районах региона (кроме наукограда Кольцово: его жители для участия в гонке приезжают в новосибирский Академгородок, расположенный по соседству). Нынешний год не станет исключением: все территории сегодня дружно готовятся к главному спортивному празднику зимнего сезона. «Участие в «Лыжне России» обычно принимает порядка 15 тысяч жителей области, как спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни. Но учитывая, что в этом году старты пройдут только для категории «восемнадцать плюс», эта цифра, конечно же, будет меньше, – отметил Сергей Ахапов. – Что касается программы соревнований, то она, соответственно, тоже будет сокращена: детский забег на 500 метров и молодежный – на пять километров отменяются. Но мы сохраняем три дистанции для взрослых: пять и десять километров, а также 2023 метра – в честь предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею, который Новосибирск будет принимать в конце 2022 – начале 2023 года».