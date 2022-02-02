Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29 и 37-летних сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 30 января в дневное время подозреваемые, состоя в должности уполномоченных участковых полиции одного из районных отделов МВД России по Новосибирской области, совместно со своим знакомым, группой лиц по предварительному сговору, находясь в общедоступных охотничьих угодьях в 7 км от села Воробьево Венгеровского района Новосибирской области, используя охотничьи ружья, двигались на снегоходах и с целью незаконной охоты произвели прицельные выстрелы из оружия. В результате этого фигуранты по делу незаконно добыли не менее 9 сибирских косуль во время запрета охоты на них.

Следователями территориального следственного органа изъяты охотничьи ружья, снегоходы, а также мешки с мясом. С участием фигурантов по делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.