Как сообщает Следственный комитет, в ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что более 20 жителей города Татарска обратились в медицинское учреждение с подозрением на отравление. При опросе граждан оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус».

По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Новосибирская областная прокуратура сообщает, что 22 ноября, Татарский межрайонный прокурор в связи с поступившей к нему информацией из территориального отдела Роспотребнадзора организовал проверку.

Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление.

При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус».

В этой связи межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно выехал на место происшествия для проверки информации.

В ходе проверки прокуратура оценит в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечение лиц к установленной законом ответственности.

Ситуация взята в прокуратуре на контроль.