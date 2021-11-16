5 ноября около 18.16 53-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь в восточном направлении по ул. Победы р.п. Чаны, в пути следования возле дома №88 совершил наезд на 8-летнюю девочку-пешехода, которая выбежала на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства. С полученными травмами пешеход доставлена в Чановскую ЦРБ. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району капитан полиции А.В. Семенов:

- Обращаюсь ко всем родителям с просьбой еще раз обратить внимание детей на необходимость соблюдать требования Правил дорожного движения. Разъясните своим детям правила безопасного поведения на дороге, ежедневно напоминайте о том, что играть рядом и тем более на проезжей части категорически запрещено, научите ребенка концентрировать свое внимание на возможных опасностях, расскажите о том, какими последствиями чревато использование во время перехода проезжей части наушников и гаджетов, отвлекающих внимание, регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно. Также разъясните, что пешеходный переход небезопасен. Ребенок, при переходе дороги как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу, должен убедиться, что приближающиеся автомобили остановились и пропускают его, только тогда переходить дорогу.

Уважаемые водители, выбирайте скорость движения не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуйтесь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства. Напоминаем, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения!