29 октября в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Н.Е. Лотоша в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Органами предварительного следствия Лотош обвиняется в том, что 8 июля 2021 г. путём организации тайников-закладок на территории г. Татарска, действуя в группе лиц по предварительному сговору, покушался на сбыт наркотического средства, оборот которого запрещён на территории РФ. Наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции из тайников-закладок, организованных Лотошем, в ходе осмотра места происшествия.

Дело назначено к слушанию на 23 ноября 2021 г.